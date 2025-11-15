Nuit du cirque Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Nuit du cirque Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 19:00 – 23:59

Gratuit : non 15€ tarif plein, 12€ tarif réduit* * -18 ans et demandeur d’emploi, un justificatif vous sera demandé.Réservation sur helloasso.https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/nuit-du-cirque-2025-au-chapidock Adulte, Etudiant, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

« Cabaret CRU »?(spectacle à partir de 10 ans, hula hoop, roue cyr et mât chinois) »Elles sont trop, trop drôles, trop grosses, trop maigres, trop musclées, trop exubérantes, trop en colère, trop féminines…Elles sont trop.Elles sont drôles.Elles sont crues. »Musique avec Dj Bab’ et pratique libre jonglée.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/nuit-du-cirque-2025-au-chapidock