NUIT DU CIRQUE Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 23:59

Gratuit : non payant, réservation conseillée https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/nuit-du-cirque-2025-au-chapidock Soirée samedi 15 nov à 19h tarif plein – 15 €Soirée samedi 15 nov à 19h tarif réduit* – 12 €* -18 ans ou demandeur d’emploi, un justificatif vous sera demandé.Après midi dimanche 16 nov à 15h30 – 5€ Tout public

PROGRAMMATION SAMEDI 1519h – Ouverture19h30 – DJ21h – SPECTACLE « Cabaret cru « 22h15 – DJ + pratique libre jongle PROGRAMMATION DIMANCHE 1615h30 – Ouverture des portes16h30 – SPECTACLE « Tant de gloire » Cie AchkaRéservation sur www.chapidock.comhttps://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/nuit-du-cirque-2025-au-chapidock?_gl=1%2a1l099cb%2a_gcl_au%2aMTE4MDkxMDQwMC4xNzU3OTMzMDU3LjYyMDI0NDg3MC4xNzYxNTYzMzI0LjE3NjE1NjMzMjQ.Bar et restauration sur place !Avec : Quai des Chaps, Ville de Nantes et Territoires du cirque LA NUIT DU CIRQUE

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr