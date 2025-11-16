Nuit du cirque Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Nuit du cirque Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:30 – 17:00

Gratuit : non 5€ Tarif unique.Réservation sur helloasso. En famille, Jeune Public

“Tant de gloire”(spectacle famille et jeune public, équilibre sur les mains et musique)un marionnettiste et sa poupée, tout droit sortis d’un conte, partagent une scène où l’humour et la tendresse se mêlent à la magie du cirque et de la musique. À travers une transformation pleine de surprises, se pose la question : qui manipule vraiment qui ?

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/nuit-du-cirque-2025-au-chapidock