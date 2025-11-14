Nuit du Cirque Commencer à exister Les Vaisseau Parc du Château Nexon

Les Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Un spectacle de Martin Palisse, David Gauchard et Stefan Kinsman

Après Time To Tell, première pièce d’une série de trois spectacles formalisant une recherche autour des Héritages , Martin Palisse poursuit sa collaboration avec David Gauchard et sa quête d’un cirque-théâtre où l’écriture noue la parole autobiographique à l’engagement physique. Cette fois, il invite Stefan Kinsman, acteur autant que performer, à être-là , au plus près des émotions et des corps. L’un et l’autre, à un tournant différent de leurs vies, se confient sur les traces que leur famille a laissées en eux.

Entre les mots, l’acte de cirque devient une sorte d’invitation à l’oubli, au dépassement, à l’amitié, à la construction d’une nouvelle forme de famille. Commencer à exister mêle théâtre documentaire et pratique instantanée du cirque pour soulever une forme d’espoir de la transformation.

À partir de 8 ans. .

Les Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36

