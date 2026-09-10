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AGENDA · Saint-Gilles

Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Le Sabot d’Or Saint-Gilles

samedi 14 novembre 2026 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Le Sabot d'Or
Adresse
Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles
Ville
35590 Saint-Gilles
Département
Ille-et-Vilaine

Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 14 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 4 à 12 €

Une soirée / deux spectacles Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.

Le stabile
La Plaine de joie

Tôboggan
Le long raccourci

Une soirée / deux spectacles
Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.

Le stabile
Equilibres poétiques
Terrain de jeu et partenaire des acrobates, le Stabile, mobile inversé, invite le public à un moment suspendu poétique, doux et hypnotique. Les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et jouant tout en confiance avec cet équilibre fragile.
Hors du tumulte, c’est une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.

20 minutes

Tobôggan
Cirque fun et graphique
Certaines activités ou passions sont plus ou moins perçues comme sérieuses. La jonglerie est amusante, mais n’est pas vue comme une pratique sérieuse. De même, le tobôggan ne se pratique plus à l’âge adulte.
Ce spectacle est un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan, une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

50 minutes

Dès 8 ans – 1h30 avec entracte

Billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T22:00:00.000+01:00

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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale  https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27


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