Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Le Sabot d’Or Saint-Gilles
samedi 14 novembre 2026 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 14 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
De 4 à 12 €
Une soirée / deux spectacles Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.
Le stabile
La Plaine de joie
Tôboggan
Le long raccourci
Une soirée / deux spectacles
Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.
Le stabile
Equilibres poétiques
Terrain de jeu et partenaire des acrobates, le Stabile, mobile inversé, invite le public à un moment suspendu poétique, doux et hypnotique. Les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et jouant tout en confiance avec cet équilibre fragile.
Hors du tumulte, c’est une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.
20 minutes
Tobôggan
Cirque fun et graphique
Certaines activités ou passions sont plus ou moins perçues comme sérieuses. La jonglerie est amusante, mais n’est pas vue comme une pratique sérieuse. De même, le tobôggan ne se pratique plus à l’âge adulte.
Ce spectacle est un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan, une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.
50 minutes
Dès 8 ans – 1h30 avec entracte
Billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T22:00:00.000+01:00
1
http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)
- Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles 10 septembre 2026
- Présentation de de saison Le Sabot d’Or Saint-Gilles 15 septembre 2026
- Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque – Le fonds Cazelles ouvre ses portes, Médiathèque Émile Cazelles, Saint-Gilles 19 septembre 2026
- Exposition « Habiter demain en Petite Camargue », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles 19 septembre 2026
- Visite flash de la crypte de l’abbatiale, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles 19 septembre 2026