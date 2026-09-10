Informations pratiques

Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 14 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 4 à 12 €

Une soirée / deux spectacles Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.

Le stabile

La Plaine de joie

Tôboggan

Le long raccourci

Une soirée / deux spectacles

Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.

Le stabile

Equilibres poétiques

Terrain de jeu et partenaire des acrobates, le Stabile, mobile inversé, invite le public à un moment suspendu poétique, doux et hypnotique. Les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et jouant tout en confiance avec cet équilibre fragile.

Hors du tumulte, c’est une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.

20 minutes

Tobôggan

Cirque fun et graphique

Certaines activités ou passions sont plus ou moins perçues comme sérieuses. La jonglerie est amusante, mais n’est pas vue comme une pratique sérieuse. De même, le tobôggan ne se pratique plus à l’âge adulte.

Ce spectacle est un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan, une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

50 minutes

Dès 8 ans – 1h30 avec entracte

Billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T22:00:00.000+01:00

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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27



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