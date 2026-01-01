Nuit du conservatoire Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset

Nuit du conservatoire

Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

Dès 18h, des concerts au format court seront proposés dans les différents étages du site de Vichy-Cusset des groupes d’élèves de tous âges y interpréteront une grande variété de styles,

Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

Starting at 6pm, short concerts will be held on the different floors of the Vichy-Cusset site, featuring student groups of all ages performing a wide variety of styles,

