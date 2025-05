Nuit du conte 2 spectacles Les oubliés de l’île de Sable et Le chemin des gens – Théâtre Municipal Yssingeaux, 30 mai 2025 20:00, Yssingeaux.

Une soirée pour célébrer les 40 ans du festival « Paroles en festival » avec deux spectacles puissants et sensibles autour de l’humain, du territoire… et de la mémoire dans le cadre aussi du festival Contes en Marches.

Théâtre Municipal Passage du Theatre

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69

English :

An evening to celebrate the 40th anniversary of the « Paroles en festival » festival, with two powerful, sensitive shows about people, territory? and memory, also as part of the Contes en Marches festival.

German :

Ein Abend zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des Festivals « Paroles en festival » mit zwei kraftvollen und sensiblen Aufführungen über Mensch, Land und Erinnerung, die auch im Rahmen des Festivals Contes en Marches stattfinden.

Italiano :

Una serata per celebrare il 40° anniversario del festival « Paroles en festival », con due spettacoli potenti e sensibili su persone, terra e memoria, anche nell’ambito del festival Contes en Marches.

Espanol :

Una velada para celebrar el 40 aniversario del festival « Paroles en festival », con dos espectáculos potentes y sensibles sobre las personas, la tierra… y la memoria, también en el marco del festival Contes en Marches.

