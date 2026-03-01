NUIT DU COURT METRAGE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

NUIT DU COURT METRAGE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !

On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !

Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !

On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !

L’équipe bénévole s’occupe de nous concocter un buffet de gourmandises pour accompagner cette belle nuit. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

As part of the Short Film Festival, the Maison de la Terre invites you to a night of screenings!

We’ll take care of our own comfort! Cozy mattresses, deckchairs, soft cushions and plaids… enough for a pleasant night of short-film screenings!

L’événement NUIT DU COURT METRAGE Poucharramet a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE