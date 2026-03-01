NUIT DU COURT METRAGE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
NUIT DU COURT METRAGE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet samedi 28 mars 2026.
NUIT DU COURT METRAGE
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:59:00
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !
On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !
Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !
On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !
L’équipe bénévole s’occupe de nous concocter un buffet de gourmandises pour accompagner cette belle nuit. .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
As part of the Short Film Festival, the Maison de la Terre invites you to a night of screenings!
We’ll take care of our own comfort! Cozy mattresses, deckchairs, soft cushions and plaids… enough for a pleasant night of short-film screenings!
L’événement NUIT DU COURT METRAGE Poucharramet a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE