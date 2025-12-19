NUIT DU COURT-MÉTRAGE Ciné Théâtre La Forge Villefort

NUIT DU COURT-MÉTRAGE

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

Découvrez une sélection de courts-métrages Coups de cœur repérés par nos équipes de bénévoles ! Un programme de 4h, entrecoupé de tisane et de cookies. Venez vivre cette expérience cinématographique unique !

C’est quoi Les Nuits du court métrage “CINECO” édition hiver ? Une sélection de courts-métrages Coups de cœur repérés par nos équipes de bénévoles, diffusés lors des nuits estivales, et désormais lors des après-midis hivernaux ! Un programme de 4h, entrecoupé de tisane et de cookies ! Parfait pour un dimanche neigeux. Venez vivre cette expérience cinématographique unique ! 8 euros. .

English :

Discover a selection of Coups de c?ur short films spotted by our teams of volunteers! A 4-hour program, interspersed with herbal tea and cookies. Come and enjoy this unique cinematic experience!

