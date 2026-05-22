Nuit du Crémant et fête du vin Blienschwiller
Nuit du Crémant et fête du vin Blienschwiller samedi 18 juillet 2026.
Blienschwiller
Nuit du Crémant et fête du vin
rue du Winzenberg Blienschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Découvrez ce petit village de la route des vins au cours du week-end de la fête du vin visites de cave, apéritif-concert, bal, dans une ambiance traditionnelle et festive.
Bliensch’ vous invite à sa 47e Fête du Vin !
Les Crémants, le Grand Cru Winzenberg et l’ensemble des Vins des Vignerons de Blienschwiller seront mis à l’honneur durant ce week-end convivial et… pétillant !
Samedi 18 juillet 2026, les premiers bouchons sauteront après l’inauguration officielle à 18h. Ils donneront le coup d’envoi de ce désormais incontournable rendez-vous en Centre Alsace
Dimanche 19 juillet, à partir de 17h, venez participer, dans la joie et la bonne humeur, à la Course de hottes pour petits et grands enfants ;-).
L’orchestre Elixyr assurera l’animation musicale des 2 soirées.
Tartes flambées et petite restauration sur place. 0 .
rue du Winzenberg Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 32 58 06 sohler.anne@orange.fr
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English :
Discover this small village on the wine route during the wine festival weekend: cellar tours, aperitif-concert, ball, in a traditional and festive atmosphere.
L’événement Nuit du Crémant et fête du vin Blienschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr