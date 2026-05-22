Blienschwiller

Nuit du Crémant et fête du vin

rue du Winzenberg Blienschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Découvrez ce petit village de la route des vins au cours du week-end de la fête du vin visites de cave, apéritif-concert, bal, dans une ambiance traditionnelle et festive.

Bliensch’ vous invite à sa 47e Fête du Vin !

Les Crémants, le Grand Cru Winzenberg et l’ensemble des Vins des Vignerons de Blienschwiller seront mis à l’honneur durant ce week-end convivial et… pétillant !

Samedi 18 juillet 2026, les premiers bouchons sauteront après l’inauguration officielle à 18h. Ils donneront le coup d’envoi de ce désormais incontournable rendez-vous en Centre Alsace

Dimanche 19 juillet, à partir de 17h, venez participer, dans la joie et la bonne humeur, à la Course de hottes pour petits et grands enfants ;-).

L’orchestre Elixyr assurera l’animation musicale des 2 soirées.

Tartes flambées et petite restauration sur place. 0 .

rue du Winzenberg Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 32 58 06 sohler.anne@orange.fr

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English :

Discover this small village on the wine route during the wine festival weekend: cellar tours, aperitif-concert, ball, in a traditional and festive atmosphere.

L’événement Nuit du Crémant et fête du vin Blienschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr