Nuit du dessin, 5e édition, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Nuit du dessin, 5e édition Jeudi 26 février, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T19:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T19:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:00:00+01:00

Participez à la 5e édition de la Nuit du Dessin et laissez libre cours à votre créativité ! Au programme : du dessin d’après des modèles vivants et des œuvres qui vous inspirent, de la Renaissance aux artistes, peintres et sculpteurs du 20e siècle, en passant par les grands paysages naturalistes et les nus académiques du 19e.

Venez seul ou à plusieurs, que vous soyez amateurs ou artistes confirmés, tous les niveaux sont les bienvenus.

Du matériel est disponible sur place, vous pouvez également apporter le vôtre.

Cet événement est organisé avec la complicité des étudiants en Histoire de l’Art de l’Université Bordeaux Montaigne.

Informations

Entrée libre, sans réservation.

Musée des Beaux-Arts – aile Lacour et aile Bonheur.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Dessinez devant les œuvres 15e-20e siècles et d’après des modèles vivants ! Avec les étudiantes et étudiants en Histoire de l’Art de l’Université Bordeaux Montaigne.

Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux