Nuit du Destin Le 360 Paris Music Factory Paris

Dans la tradition musulmane, c’est au cours de Laylat al-Qadr – La Nuit du Destin – que le prophète Muhammad aurait reçu la révélation des premiers versets du Coran. À cette occasion, l’ICI invite Maryam Karroubi, directrice artistique de l’ancienne Maison des Cultures du Monde, à imaginer au 360 Music Factory une soirée convoquant différents héritages culturels et musicaux du Moyen-Orient.

Tout au long du mois béni pour les musulmans, l’ICI et La Table Ouverte proposent chaque vendredi des soirées en deux temps. Au coucher du soleil, l’iftar – repas traditionnel de rupture du jeûne – se partage dans l’atmosphère conviviale du restaurant. Puis, la soirée se prolonge en présence de conteurs et musiciens autour de récits, de chants et de musiques.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h30 à 23h00

payant

Sur réservation

Tarifs : de 5€ à 25€

Tout public

Les réservations pour l’iftar se font auprès de l’association La Table Ouverte, sur place ou par téléphone au 06 58 96 29 52.

Les réservations pour le concert se font ci-dessous.

Tout public.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris



