Nuit du Droit 2025 Espace Chambon Cusset

Nuit du Droit 2025 Espace Chambon Cusset jeudi 2 octobre 2025.

Nuit du Droit 2025

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 20:30:00

Date(s) :

2025-10-02

À l’occasion de la Nuit du Droit 2025, M. Cédric Bochereau, Président du Tribunal judiciaire de Cusset et Mme Françoise Mariaux-Audran, Procureur de la République de Cusset, organise une soirée Ciné-débat Les métiers du Droit confrontés à l’IA

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 98 30

English :

On the occasion of the Nuit du Droit 2025, Mr. Cédric Bochereau, President of the Tribunal judiciaire de Cusset and Mrs. Françoise Mariaux-Audran, Procureur de la République de Cusset, are organizing an evening Film-debate « Les métiers du Droit confrontés à l?AI »

German :

Anlässlich der Nacht des Rechts 2025 organisieren Herr Cédric Bochereau, Präsident des Gerichtshofs von Cusset, und Frau Françoise Mariaux-Audran, Staatsanwältin von Cusset, einen Filmabend mit Diskussion zum Thema « Die Berufe des Rechts in der Konfrontation mit der KI »

Italiano :

In occasione della Nuit du Droit 2025, Cédric Bochereau, Presidente del Tribunale giudiziario di Cusset e Françoise Mariaux-Audran, Procuratore della Repubblica di Cusset, organizzano un film-dibattito sul tema « La professione legale e l’IA »

Espanol :

Con motivo de la Nuit du Droit 2025, Cédric Bochereau, Presidente del Tribunal Judicial de Cusset, y Françoise Mariaux-Audran, Fiscal de Cusset, organizan un cine-debate sobre « Las profesiones jurídicas y la IA »

L’événement Nuit du Droit 2025 Cusset a été mis à jour le 2025-08-06 par Vichy Destinations