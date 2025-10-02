Nuit du Droit 2025 Espace Chambon Cusset
Nuit du Droit 2025 Espace Chambon Cusset jeudi 2 octobre 2025.
Nuit du Droit 2025
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : Jeudi 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 20:30:00
2025-10-02
À l’occasion de la Nuit du Droit 2025, M. Cédric Bochereau, Président du Tribunal judiciaire de Cusset et Mme Françoise Mariaux-Audran, Procureur de la République de Cusset, organise une soirée Ciné-débat Les métiers du Droit confrontés à l’IA
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 98 30
English :
On the occasion of the Nuit du Droit 2025, Mr. Cédric Bochereau, President of the Tribunal judiciaire de Cusset and Mrs. Françoise Mariaux-Audran, Procureur de la République de Cusset, are organizing an evening Film-debate « Les métiers du Droit confrontés à l?AI »
German :
Anlässlich der Nacht des Rechts 2025 organisieren Herr Cédric Bochereau, Präsident des Gerichtshofs von Cusset, und Frau Françoise Mariaux-Audran, Staatsanwältin von Cusset, einen Filmabend mit Diskussion zum Thema « Die Berufe des Rechts in der Konfrontation mit der KI »
Italiano :
In occasione della Nuit du Droit 2025, Cédric Bochereau, Presidente del Tribunale giudiziario di Cusset e Françoise Mariaux-Audran, Procuratore della Repubblica di Cusset, organizzano un film-dibattito sul tema « La professione legale e l’IA »
Espanol :
Con motivo de la Nuit du Droit 2025, Cédric Bochereau, Presidente del Tribunal Judicial de Cusset, y Françoise Mariaux-Audran, Fiscal de Cusset, organizan un cine-debate sobre « Las profesiones jurídicas y la IA »
