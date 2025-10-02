Nuit du droit Tribunal Avesnes-sur-Helpe
Nuit du droit Tribunal Avesnes-sur-Helpe jeudi 2 octobre 2025.
Nuit du droit
Tribunal 11 rue du Maréchal Joffre Avesnes-sur-Helpe Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 21:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Dans le cadre de la nuit du droit, le tribunal vous propose une Murder Party intitulée Un meurtre à détricoter .
Tribunal 11 rue du Maréchal Joffre Avesnes-sur-Helpe 59440 Nord Hauts-de-France evenements.tj-avesnes-sur-helpe@justice.fr
English :
As part of the Night of the Law, the law court is hosting a Murder Party entitled « Un meurtre à détricoter » (« A murder to unravel »).
German :
Im Rahmen der Nacht des Rechts bietet Ihnen das Gericht eine Murder Party mit dem Titel « Ein Mord zum Aufdröseln » (Un meurtre à détricoter).
Italiano :
Nell’ambito della notte giudiziaria, il tribunale ospita un Murder Party dal titolo « Un détricoter un meurtre » (svelare un omicidio).
Espanol :
Como parte de la noche judicial, el tribunal organiza una fiesta de asesinatos titulada « Un détricoter un meurtre ».
