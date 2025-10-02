Nuit du droit Tribunal Avesnes-sur-Helpe

Nuit du droit Tribunal Avesnes-sur-Helpe jeudi 2 octobre 2025.

Nuit du droit

Tribunal 11 rue du Maréchal Joffre Avesnes-sur-Helpe Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Dans le cadre de la nuit du droit, le tribunal vous propose une Murder Party intitulée Un meurtre à détricoter .

Tribunal 11 rue du Maréchal Joffre Avesnes-sur-Helpe 59440 Nord Hauts-de-France evenements.tj-avesnes-sur-helpe@justice.fr

English :

As part of the Night of the Law, the law court is hosting a Murder Party entitled « Un meurtre à détricoter » (« A murder to unravel »).

German :

Im Rahmen der Nacht des Rechts bietet Ihnen das Gericht eine Murder Party mit dem Titel « Ein Mord zum Aufdröseln » (Un meurtre à détricoter).

Italiano :

Nell’ambito della notte giudiziaria, il tribunale ospita un Murder Party dal titolo « Un détricoter un meurtre » (svelare un omicidio).

Espanol :

Como parte de la noche judicial, el tribunal organiza una fiesta de asesinatos titulada « Un détricoter un meurtre ».

L’événement Nuit du droit Avesnes-sur-Helpe a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de l’Avesnois