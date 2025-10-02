Nuit du Droit Ciné Débat Cinéma Le Forum Sarreguemines

Nuit du Droit Ciné Débat Cinéma Le Forum Sarreguemines jeudi 2 octobre 2025.

Nuit du Droit Ciné Débat

Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Dans le cadre de la Nuit du Droit, en partenariat avec le CDAD de la Moselle, le tribunal judiciaire de Sarreguemines organise un ciné-débat au cinéma le Forum.

Nous allons projeter le film « je le jure », et la projection sera suivie d’un débat en présence, notamment, d’un ancien président de cour d’assises.

Entrée gratuite sur inscription uniquement, dans la limite des places disponibles dg.tj-sarreguemines@justice.frAdultes

Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 32 21 dg.tj-sarreguemines@justice.fr

English :

As part of the Nuit du Droit event, in partnership with the Moselle CDAD, the Sarreguemines law court is organizing a film-debate at the Forum cinema.

We’ll be showing the film « Je le jure », followed by a debate with a former president of the Assize Court.

Free admission on registration only, subject to availability: dg.tj-sarreguemines@justice.fr

German :

Im Rahmen der Nacht des Rechts organisiert das Gerichtsgericht Sarreguemines in Zusammenarbeit mit dem CDAD de la Moselle eine Filmdebatte im Kino le Forum.

Wir werden den Film « je le jure » zeigen. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Debatte statt, bei der unter anderem ein ehemaliger Präsident eines Schwurgerichts anwesend sein wird.

Kostenloser Eintritt nur mit Anmeldung und im Rahmen der verfügbaren Plätze: dg.tj-sarreguemines@justice.fr

Italiano :

Nell’ambito della Notte del diritto, in collaborazione con il CDAD della Mosella, il tribunale di Sarreguemines organizza un film-dibattito al cinema Forum.

Verrà proiettato il film « Je le jure » (Lo giuro) e la proiezione sarà seguita da un dibattito alla presenza di un ex presidente di una corte d’assise.

Ingresso libero solo su iscrizione, fino a esaurimento posti: dg.tj-sarreguemines@justice.fr

Espanol :

En el marco de la Noche del Derecho, el Palacio de Justicia de Sarreguemines organiza, en colaboración con el CDAD de Moselle, un cine-debate en el cine Forum.

Tras la proyección de la película « Je le jure » (Lo juro), tendrá lugar un debate en presencia de un antiguo presidente de un tribunal de primera instancia.

Entrada gratuita previa inscripción, sujeta a disponibilidad: dg.tj-sarreguemines@justice.fr

