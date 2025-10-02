Nuit du droit Tribunal Judiciaire de Montluçon Montluçon
Nuit du droit Tribunal Judiciaire de Montluçon Montluçon jeudi 2 octobre 2025.
Nuit du droit
Tribunal Judiciaire de Montluçon 114 boulevard de Courtais Montluçon Allier
Début : 2025-10-02 17:30:00
fin : 2025-10-02 19:00:00
2025-10-02
Pour voir le Droit sous un nouveau jour.
.
Tribunal Judiciaire de Montluçon 114 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
To see the Law in a new light.
German :
Um das Recht in einem neuen Licht zu sehen.
Italiano :
Vedere la Legge sotto una nuova luce.
Espanol :
Ver la Ley bajo una nueva luz.
