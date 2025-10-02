Nuit du droit Tribunal Judiciaire de Montluçon Montluçon

Nuit du droit

Tribunal Judiciaire de Montluçon 114 boulevard de Courtais Montluçon Allier

Début : 2025-10-02 17:30:00

fin : 2025-10-02 19:00:00

2025-10-02

Pour voir le Droit sous un nouveau jour.

Tribunal Judiciaire de Montluçon 114 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes communic.tj-montlucon@justice.fr

English :

To see the Law in a new light.

German :

Um das Recht in einem neuen Licht zu sehen.

Italiano :

Vedere la Legge sotto una nuova luce.

Espanol :

Ver la Ley bajo una nueva luz.

