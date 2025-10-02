Nuit du droit Troyes
Nuit du droit Troyes jeudi 2 octobre 2025.
Nuit du droit
Tribunal judiciaire de Troyes
>> Conférence sur l’histoire du champagne
Par M. Patrick Demouy, M. Jean-Luc Barbier et M. Serge Wolikow
>> Conférence sur le droit du champagne
Par M. Théodore Georgopoulos et Me Jocelyn Nicolas
>> Dégustation*
Sur inscription par mail auprès du CDAD de l’Aube
Places limitées !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Tribunal judiciaire de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est cdad-10@justice.fr
