Nuit du droit Troyes

>> Conférence sur l’histoire du champagne

Par M. Patrick Demouy, M. Jean-Luc Barbier et M. Serge Wolikow



>> Conférence sur le droit du champagne

Par M. Théodore Georgopoulos et Me Jocelyn Nicolas



>> Dégustation*



Sur inscription par mail auprès du CDAD de l’Aube

Places limitées !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Tribunal judiciaire de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est cdad-10@justice.fr

