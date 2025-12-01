NUIT DU FADO LE CITRON BLEU Toulouse

NUIT DU FADO

LE CITRON BLEU 18 Rue des Paradoux Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 20:00:00

fin : 2025-12-27 22:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Un voyage au cœur de l’âme portugaise.

Le temps d’une soirée, Le Citron Bleu se pare des couleurs de Lisbonne et nous invite à un moment suspendu, entre émotion et délicatesse.

Devenue French by heart, Portuguese by soul , Fiona porte sur scène toute la poésie et l’intensité de ce chant populaire portugais, entre tradition et réinvention.

Une soirée intime, envoûtante et lumineuse, à partager dans la chaleur voûtée du Citron Bleu, juste après Noël. 35 .

English :

A journey to the heart of the Portuguese soul.

For one evening, Le Citron Bleu is decked out in the colors of Lisbon, inviting us to a moment of suspended emotion and delicacy.

German :

Eine Reise ins Herz der portugiesischen Seele.

Für einen Abend schmückt sich Le Citron Bleu mit den Farben Lissabons und lädt uns zu einem Moment der Ruhe ein, zwischen Emotion und Zartheit.

Italiano :

Un viaggio nel cuore dell’anima portoghese.

Per una sera, Le Citron Bleu si veste dei colori di Lisbona e ci invita a vivere un momento di emozione e delicatezza sospesa.

Espanol :

Un viaje al corazón del alma portuguesa.

Por una noche, Le Citron Bleu se engalana con los colores de Lisboa, invitándonos a disfrutar de un momento de emoción suspendida y delicadeza.

