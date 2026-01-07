Nuit du folk Salle d’Alançon Broût-Vernet

Nuit du folk

Salle d’Alançon 5 allée du souvenir français Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-22 04:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Plusieurs musiciens ou groupes de musiciens seront présents pour animer, à tour de rôle, cette nuit du Folk avec l’envie que cette alternance de musiques et de danses soit dynamique et sans temps mort. Et que les danseurs, novices, débutants ou confirmés.

.

Salle d’Alançon 5 allée du souvenir français Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 95 08 15 bsabalat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Several musicians or groups of musicians will be on hand to take it in turns to liven up this Folk Night, with the aim of ensuring that this alternation of music and dance is dynamic, with no downtime. And that dancers, whether novices, beginners or experienced…

L’événement Nuit du folk Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Val de Sioule