Nuit du Hand’Fluo Complexe Omnisports de Choumouroux Yssingeaux
Nuit du Hand’Fluo Complexe Omnisports de Choumouroux Yssingeaux vendredi 19 décembre 2025.
Nuit du Hand’Fluo
Complexe Omnisports de Choumouroux 455 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Un rendez-vous festif et convivial, ouvert à tous, même à celles et ceux qui ne pratiquent pas le handball ou ne sont pas licenciés. L’objectif s’amuser, partager un bon moment et profiter d’une soirée lumineuse, entre amis, collègues, familles…
.
Complexe Omnisports de Choumouroux 455 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes hsbyhandyssingeaux@gmail.com
English :
A festive and convivial event, open to all, even those who don’t play handball or aren’t licensed. The aim: to have fun, share a good time and enjoy a bright evening with friends, colleagues, family…
L’événement Nuit du Hand’Fluo Yssingeaux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire