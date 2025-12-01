Nuit du Hand’Fluo Complexe Omnisports de Choumouroux Yssingeaux

Nuit du Hand’Fluo

Complexe Omnisports de Choumouroux 455 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-19 18:30:00

2025-12-19

2025-12-19

Un rendez-vous festif et convivial, ouvert à tous, même à celles et ceux qui ne pratiquent pas le handball ou ne sont pas licenciés. L’objectif s’amuser, partager un bon moment et profiter d’une soirée lumineuse, entre amis, collègues, familles…

A festive and convivial event, open to all, even those who don’t play handball or aren’t licensed. The aim: to have fun, share a good time and enjoy a bright evening with friends, colleagues, family…

L’événement Nuit du Hand’Fluo Yssingeaux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire