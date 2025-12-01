Nuit du Jeu d’hiver Saint-André-les-Vergers
Nuit du Jeu d’hiver Saint-André-les-Vergers vendredi 19 décembre 2025.
Nuit du Jeu d’hiver
Salle des fêtes Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 02:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Tout public
Accès libre, pas de réservation. .
Salle des fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 08 ludotheque@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Nuit du Jeu d’hiver Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne