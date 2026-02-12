Nuit du Jeu Maison de Quartier La Touche Rennes 7 et 8 mars Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sans inscription

La Nuit du Jeu fait son grand retour ! Une nuit ouverte à toutes et à tous, placée sous le signe du jeu !

Au programme : jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, et bien plus encore…

Que tu sois stratège, aventurier·ère, gamer·euse ou simple curieux·se, la porte t’est grande ouverte !

Un petit mot important :Si tu étais là, tu t’en souviens peut-être : l’édition 2024 n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Trop de contraintes organisationnelles et budgétaires nous ont forcé·es à mettre l’événement sur pause, avec la volonté de ne pas proposer une Nuit du Jeu “au rabais”, mais de préserver ce qui fait sa richesse depuis plus de 25 ans.

Aujourd’hui, pour permettre à la Nuit du Jeu de revenir plus belle et plus fédératrice, ton soutien peut compter.

Si tu en as l’envie et la possibilité, tu peux contribuer financièrement à l’événement : chaque don aide à couvrir les frais (matériel, animation, logistique…). Bien sûr, la participation reste libre et l’événement se veut accessible à toutes et tous !

Merci d’avance à celles et ceux qui pourront donner un coup de pouce… et à tout le monde pour l’énergie, la présence et la passion du jeu !

[Je soutiens la Nuit du Jeu](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/nuit-du-jeu-2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T03:00:00.000+01:00

https://www.mqlt.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/nuit-du-jeu-2026

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@mqlt.fr 0299544512



