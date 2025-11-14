Nuit du Jeu Le Neyrial Yssingeaux

Nuit du Jeu

Le Neyrial Base de Loisirs Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

La Nuit du jeu revient pour sa 6ème édition. Toute l’équipe de Griottine sera présente pour vous faire jouer et tester les nouveautés de cette fin d’année ! Pour Adultes et ados à partir de 14 Ans. Sur place Buffet salé et sucré. Tarif 12€/personne

Le Neyrial Base de Loisirs Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

English :

Game Night is back for its 6th edition. The whole Griottine team will be on hand to let you play and try out the new releases for the end of the year! For adults and teenagers aged 14 and over. On-site sweet and savory buffet. Price: 12?/person

German :

Die Nacht der Spiele kehrt für ihre sechste Ausgabe zurück. Das gesamte Griottine-Team wird anwesend sein, um mit Ihnen zu spielen und die Neuheiten des Jahresendes zu testen! Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Vor Ort: süßes und salziges Buffet. Preis: 12 Euro/Person

Italiano :

La Game Night torna per la sua 6° edizione. Tutto il team di Griottine sarà a disposizione per aiutarvi a giocare e provare i nuovi giochi in uscita a fine anno! Per adulti e ragazzi dai 14 anni in su. Buffet dolce e salato in loco. Prezzo: 12€/persona

Espanol :

Vuelve la Noche de Juegos en su 6ª edición. Todo el equipo de Griottine estará a tu disposición para ayudarte a jugar y probar los nuevos juegos que saldrán a finales de año Para adultos y jóvenes a partir de 14 años. Buffet dulce y salado in situ. Precio: 12€/persona

