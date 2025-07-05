Nuit du Métal #2 Mars Red Sky & Monkeys on Mars Théâtre de la ville Valence

Nuit du Métal #2 Mars Red Sky & Monkeys on Mars

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

Le retour de la Nuit du Metal après une première triomphale en 2024 !

Deux groupes pour une soirée hors du commun.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

