Nuit du Métal #2 Mars Red Sky & Monkeys on Mars Théâtre de la ville Valence samedi 21 mars 2026.
Nuit du Métal #2 Mars Red Sky & Monkeys on Mars
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 20:30:00
2026-03-21
Le retour de la Nuit du Metal après une première triomphale en 2024 !
Deux groupes pour une soirée hors du commun.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
The Nuit du Metal returns after a triumphant premiere in 2024!
Two bands for an extraordinary evening.
