Nuit du patrimoine Ville de Saint-Sever Saint-Sever
Nuit du patrimoine Ville de Saint-Sever Saint-Sever vendredi 19 septembre 2025.
Nuit du patrimoine Vendredi 19 septembre, 20h30 Ville de Saint-Sever Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T23:00:00
Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T23:00:00
Visite exceptionnelle aux lampions du coeur de ville et traversée de l’anciennne manufacture Crabos.
Ville de Saint-Sever 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
Visite exceptionnelle aux lampions du coeur de ville et traversée de l’anciennne manufacture Crabos.
© Ville de Saint-Sever