Nuit du phare Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin

Nuit du phare

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:30:00

fin : 2025-12-26 21:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Vivez un moment féérique en visitant le phare de Saint-Mathieu, de nuit, durant les vacances scolaires de février.

A la nuit tombée, les visiteurs sont invités à rencontrer l’un des médiateurs, en haut du phare, sur le chemin de ronde, qui vous aura préparé une belle visite commentée. Sous la houlette de celui-ci, les visiteurs pourront observer la rotation de la lentille et son puissant éclairage sur l’immensité marine. Ils pourront aussi découvrir l’histoire du phare de Saint-Mathieu, entendre des anecdotes qui entourent les gardiens et les différents feux, ainsi qu’observer le magnifique ballet des faisceaux lumineux des phares et balises visibles depuis la côte.

Un moment hors du temps absolument magique et unique à la pointe Saint-Mathieu, à plus de 37m de hauteur !

Informations pratiques

Il y a un grand parking à proximité du phare.

Être présent au phare 10 min avant le début de la visite.

Une salle d’exposition et une boutique vous accueillent à l’entrée du phare.

La visite se déroule en extérieur sur le chemin de ronde donc il est important de bien se couvrir.

La visite se déroule en français, n’hésitez pas à nous contacter si vous parlez une autre langue.

Sur réservation http://tinyurl.com/ysem9bp4 .

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

English :

L’événement Nuit du phare Plougonvelin a été mis à jour le 2025-12-02 par OT IROISE BRETAGNE