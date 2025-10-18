Nuit du Rock’n Swing Rue Jules Védrines Pleurtuit

Nuit du Rock’n Swing Rue Jules Védrines Pleurtuit samedi 18 octobre 2025.

Nuit du Rock’n Swing

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Les 25ans de l’association et une 24ème NUIT DU ROCK exceptionnelle.

Spectacle et démonstrations.

Par l’association Rock’N Roll Team avec Glenn Gibson Orchestra. .

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 71 71 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit du Rock’n Swing Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme