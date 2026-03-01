Nuit du Slam à l’Arrosoir Figeac Figeac
Nuit du Slam à l’Arrosoir Figeac Figeac samedi 28 mars 2026.
Nuit du Slam à l’Arrosoir Figeac
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 21:30:00
2026-03-28
L'édition 2026 de La Nuit du Slam à Figeac s'annonce intense et vibrante ! Viens vibrer au rythme des mots et partager l’énergie du Slam !
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49
English :
The 2026 edition of La Nuit du Slam in Figeac promises to be intense and vibrant! Come and vibrate to the rhythm of words and share the energy of Slam!
