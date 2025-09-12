Nuit du toro Arènes Dax

Nuit du toro Arènes Dax vendredi 12 septembre 2025.

Nuit du toro

Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes

Tarif : 13.5 – 13.5 – 35.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Cette édition spéciale réunit l’élite des toreros landais et les recortadores espagnols, figures montantes d’une discipline en pleine ascension. Ce spectacle est un défi, unique en son genre et un hommage au courage de ces hommes, véritables gladiateurs modernes, qui défient le toro avec pour seule protection leur technique, leur instinct et leur courage.

Le 12 septembre, 10 toros de combat, pesant plus de 500 kg, seront lâchés dans l’arène, où ces combattants d’exception s’affronteront dans un spectacle d’une intensité rare, mettant en lumière des disciplines telles que le recorte, le saut et le quiebro. .

Arènes 1 Bd Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09

