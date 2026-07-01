Nuit du VAN · Al Walima الوليمة : Aly Mrabet + Bloody L + banquet par Sarah Mainguy & Slim Douiri, Place Royale, Nantes

Informations pratiques

Nuit du VAN · Al Walima الوليمة : Aly Mrabet + Bloody L + banquet par Sarah Mainguy & Slim Douiri Samedi 4 juillet, 18h00 Place Royale Loire-Atlantique

Accès à l’événement gratuit. Repas payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

À l’occasion de la saison Méditerranée 2026, Trempo, IFRI Tunisia et Le Voyage à Nantes créent un pont entre Nantes et Tunis et renouvellent une résidence mêlant musique électronique et gastronomie nommée Al Walima الوليمة (le festin).

Premier rendez-vous : vendredi 3 juillet sur la terrasse de Trempo, Pan-J (Tunis) et Naajet (Nantes) interpréteront en BtoB les morceaux créés ensemble lors de la résidence. Le projet hip hop OBOS transformé pour l’occasion en brass band et la chanteuse pop Soudeni complètent ce plateau inéditerranéen !

Deuxième temps fort : samedi 4 juillet, lors de La Nuit du VAN, place Royale, avec les DJ sets de Aly MRabet et Bloody L et le grand festin franco-tunisien dirigé par les chef·fes Sarah Mainguy (Nantes) et Slim Douiri (Tunis).

Aly Mrabet I DJ set | Afro house

Aly Mrabet est un artiste multidisciplinaire tunisien, DJ et producteur. Fondateur des bars live Yüka Tunis et Birdhouse, il est une figure clé de la scène contemporaine, mêlant les sons patrimoniaux de la médina de Tunis aux rythmes électroniques pour réinterpréter le maqâm arabe traditionnel lors de ses performances lives. En DJ set, Aly fusionne sonorités afro, percussions aux esthétiques house, créant des assemblages solaires entrainants.

Bloody L | DJ set | Downtempo psychédélique

Atmosphère psychédélique, rythmes chaloupés, Bloody L navigue sur le flot de la richesse musicale avec une sensibilité qui lui est propre. Au gré de ses mix, cette résidente du collectif nantais Abstrack s’affranchit des normes et nous dépeint des paysages partagés entre musique électronique organique, cosmique et baléarique. Écouter Bloody L, c’est plonger au cœur d’une sélection profonde, et danser dans un univers oscillant entre un doux voyage mental et de chauds déhanchés, le tout déployé au sein d’un mix sincère et pertinent.

Le festin | Sarah Mainguy & Slim Douiri

Le festin (Al Walima) réunit la cheffe nantaise Sarah Mainguy et le chef tunisien Slim Douiri autour d’une performance culinaire célébrant la terre, thème du Voyage à Nantes 2026. Inspiré des cuissons à la gargoulette tunisienne et au tajine maghrébin, le projet propose une relecture contemporaine de ces savoir-faire. Sur la Place Royale de Nantes, les deux chefs imaginent une recette inédite cuite sous les yeux du public dans des gargoulettes placées sur les braises, avant d’être partagée lors d’un festin accessible à tous. L’expérience est sublimée par une scénographie immersive conçue par Joséphine Balayn, qui met en scène cuisson, geste et matière dans une installation en terre cuite.

En partenariat avec Le Voyage à Nantes et le Conservatoire de Nantes. Avec le soutien de l’institut français et le programme Elyssa IF Tunis.

Place Royale Pl. Félix Fournier, 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

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©Amine Landoulsi (Maison de l’image)