Nuit du volley à Beaulieu Gymnase Beaulieu Rennes Jeudi 4 décembre, 19h00 5€

Tournoi AS en équipe mixte (2 filles et 2 garçons)

**Le 4 décembre 2025, de 19h à minuit** : Tournoi de volley en **4×4 mixte** (2 filles et 2 garçons obligatoirement sur le terrain), remplaçant.es possibles (maximum 6 personnes).

**étape 1 :** Constituer une équipe complète.

**étape 2 :** Quand l’équipe est complète chacun.e des joueurs et joueuses s’inscrit individuellement sur le site [Mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php).

**étape 3 :** Le ou la capitaine de l’équipe inscrit l’équipe complète sur un formulaire

Tarif : 5€ / personne à payer en ligne sur le cours.

Restauration et boisson sur place (menu à prix modique)

Pour toutes questions : [samuel.lepuissant@univ-rennes2.fr](mailto:samuel.lepuissant@univ-rennes2.fr)

Gymnase Beaulieu Gymnase de Beaulieu, campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine