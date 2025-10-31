Nuit du volley Halloween Place de l’Europe Baume-les-Dames

Nuit du volley Halloween Place de l'Europe Baume-les-Dames vendredi 31 octobre 2025.

Place de l'Europe Gymnase de l'Europe Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Proposé par l’USB Volley Ball

Tournois 4×4, équipe mixte.

Tarif 25€/équipe.

Restauration et buvette sur place

Boisson offerte aux joueurs déguisés .

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté usb.volleyball@gmail.com

