Nuit du volley Halloween Place de l'Europe Baume-les-Dames vendredi 31 octobre 2025.
Place de l'Europe Gymnase de l'Europe Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Proposé par l’USB Volley Ball
Tournois 4×4, équipe mixte.
Tarif 25€/équipe.
Restauration et buvette sur place
Boisson offerte aux joueurs déguisés .
Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté usb.volleyball@gmail.com
