Nuit du Volley Gymnase Joseph Vincent Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nuit du Volley Gymnase Joseph Vincent Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 13 décembre 2025.

Nuit du Volley

Gymnase Joseph Vincent 7 Place du Champs de Foire Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-12-13
2025-12-13

Tournoi 4×4 Mixte. 12 équipes max. Buvette/Snack.
Gymnase Joseph Vincent 7 Place du Champs de Foire Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 53 17 55 

English :

Mixed 4×4 tournament. 12 teams max. Refreshment bar/snack bar.

German :

Gemischtes 4×4-Turnier. 12 Teams max. Getränk/Snack.

Italiano :

Torneo 4×4 misto. 12 squadre al massimo. Bar/spuntino.

Espanol :

Torneo 4×4 mixto. 12 equipos como máximo. Bar de refrescos.

L’événement Nuit du Volley Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Val de Sioule