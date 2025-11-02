Nuit du Volley Gymnase Joseph Vincent Saint-Pourçain-sur-Sioule
Nuit du Volley Gymnase Joseph Vincent Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 13 décembre 2025.
Nuit du Volley
Gymnase Joseph Vincent 7 Place du Champs de Foire Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Tournoi 4×4 Mixte. 12 équipes max. Buvette/Snack.
Gymnase Joseph Vincent 7 Place du Champs de Foire Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 53 17 55
English :
Mixed 4×4 tournament. 12 teams max. Refreshment bar/snack bar.
German :
Gemischtes 4×4-Turnier. 12 Teams max. Getränk/Snack.
Italiano :
Torneo 4×4 misto. 12 squadre al massimo. Bar/spuntino.
Espanol :
Torneo 4×4 mixto. 12 equipos como máximo. Bar de refrescos.
