AGENDA · Guéthary
Nuit du xingar Fronton Guéthary
samedi 25 juillet 2026 · Fronton · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Nuit du xingar
Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concerts The Wood Species (concert duo), Jay & Les Scarlettes (concert trio) et animation musicale.
Buvette et restauration sur place. .
Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83
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English : Nuit du xingar
L’événement Nuit du xingar Guéthary a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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