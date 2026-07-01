Nuit du xingar Fronton Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Nuit du xingar

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concerts The Wood Species (concert duo), Jay & Les Scarlettes (concert trio) et animation musicale.

Buvette et restauration sur place. .

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83

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English : Nuit du xingar

L’événement Nuit du xingar Guéthary a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque