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Nuit du xingar Fronton Guéthary

samedi 25 juillet 2026 · Fronton · Guéthary

Nuit du xingar Fronton Guéthary

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Fronton
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Nuit du xingar

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concerts The Wood Species (concert duo), Jay & Les Scarlettes (concert trio) et animation musicale.
Buvette et restauration sur place.   .

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83 

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English : Nuit du xingar

L’événement Nuit du xingar Guéthary a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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