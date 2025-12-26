Nuit Électro • B2B Edition Ploeren

Nuit Électro • B2B Edition

127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-02-01 02:00:00

2026-01-31

Un an après une première édition sold out, la Nuit Électro revient au Domaine Le Mezo pour une édition spéciale b2b, entièrement dédiée aux duos derrière les platines. Pour cette 6? édition, nous réunissons trois binômes explosifs, chacun avec sa signature, son énergie et son univers sonore.

?? Camion Bazar • Duo iconoclaste mené par Benedetta & Romain Play, entre dub techno, rave house et trance 90s. Un projet visionnaire qui transforme chaque set en performance totale, mêlant groove, folie créative et fête débridée.

?? GOGO GREEN • Camille Doe revient au Mezo accompagné de Lefblom, après avoir enflammé la toute première Nuit Électro. Sets éclectiques, influences UK, breaks percussifs et énergie contagieuse un retour très attendu.

?? DO JOAD b2b SÖWE • Entre acid house, progressive trance et rythmes exotiques, un voyage sonore entre Bretagne et musiques du monde.

Une soirée pensée comme une célébration collective, où les voix, les styles et les univers se croisent pour créer une seule et même impulsion. .

