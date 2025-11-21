Nuit électro Before au Perceval Le Perceval Montluçon
Nuit électro Before au Perceval
Le Perceval 3 Rue Sainte-Anne Montluçon Allier
Début : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
Mettez vous dans l’ambiance au son des DJ sets !
Le Perceval 3 Rue Sainte-Anne Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 84 06 10
English :
Get in the mood with DJ sets!
German :
Bringen Sie sich zu den Klängen der DJ-Sets in Stimmung!
Italiano :
Entrate nell’atmosfera con un DJ set!
Espanol :
Anímate con un DJ set
