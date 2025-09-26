Nuit Electro Châteauneuf
NUIT ELECTRO VENDREDI 20 MARS 2026
Place des Marronniers Châteauneuf
À partir de 19h00
5 artistes électro pour enflammer la nuit !
La Marmite vous invite à une soirée de folie placée sous le signe de la musique électronique, de la convivialité et du partage.
Venez vibrer avec Yan Gordo, Nico L’as, Kalmine, Francky X, Dave The Dubber.
Snacks et boissons disponibles sur place
Enfants bienvenus ambiance familiale et festive
Tarif au chapeau Vous donnez ce que vous voulez pour rémunérer les supers artistes
Une soirée à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir des talents électro dans un cadre chaleureux et ouvert à toutes et tous.
Venez danser, vibrer, partager ! .
Place des marronniers Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
