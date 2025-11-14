Nuit électro du mezo Route d’Arradon Ploeren

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-15 02:00:00

Nous vous invitons à vivre une nouvelle Nuit Électro au cœur du Domaine Le Mezo, avec une programmation exceptionnelle dédiée au live électronique, entre rythmes analogiques et machines en fusion

* ATOEM (Live) Électro cosmique et immersive, entre Kraftwerk et Vitalic

* Calling Marian (Live) Techno mélodique, acid et intense

* Mac & Wester (Live) Machines, modulations et énergie brute

* Yann Polewka House groovy et percussive

Une Nuit Électro pensée pour les amoureux du live, de la danse et des expériences sonores puissantes.

AU PROGRAMME

19h à 21h Cocktail dînatoire dans la serre?• 3 boissons avec ou sans alcool incluses (bière, cocktail, cocktail sans alcool, soft, vin…)?• Pièces cocktails?• Ateliers des Chefs (par exemple oeufs toqués, jambon ibérique à la découpe, huîtres Au rythme des marées …)

21h à 2h Soirée Techno dans la grande salle?Electro • House • Techno • Acid & More?DJ set Atoem (Live), Calling Marian (Live), Mac & Wester (Live) et Yann Polewka?Boissons en supplément

?Places limitées réservez dès maintenant !

Route d’Arradon Domaine Le Mezo Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

