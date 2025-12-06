Nuit électro, Musique de Fëte et Kasbah L’Institut du Monde Arabe Paris

La musique électro dans le monde arabe et ses diasporas est en effervescence constante depuis plusieurs années. L’IMA fait son Festival! se veut l’une des plateformes de cette scène singulière, qui puise dans un patrimoine culturel immémorial et populaire, qui infuse ses créations et poursuit sa transmission.

En association, pour la troisième fois, avec Musique de Fëte et Kasbah, l’IMA vous invite à une nuit magique peuplée des artistes les plus emblématiques du genre.

Must Rousnam

Mustapha Benmansour aka Must Rousnam est un producteur de musique électronique originaire de Tlemcen. Puisant dans les racines profondes de la culture musicale algérienne, il fusionne les sonorités traditionnelles avec des textures électroniques modernes. Chacun de ses morceaux invite à une immersion dans un univers sonore unique, respectant à la fois l’authenticité des rythmes traditionnels et la puissance de l’improvisation live.

Cheb mimo

DJ et résident de NTS Radio, originaire d’Algérie et de Tunisie, Cheb Mimo est actuellement basé à Londres.

Il collectionne depuis son plus jeune âge des disques et des cassettes provenant des quatre coins du monde. Au fil de ses nombreuses explorations musicales, Cheb Mimo a développé une sensibilité encore plus profonde pour ses racines et son riche héritage culturel. Son amour pour la musique raï et d’autres genres nord-africains transparaît dans ses émissions de radio, ses soirées en club et ses publications, où il partage avec enthousiasme ces sons et ces rythmes uniques avec un large public.

KasbaH & BaB

Cofondateur du collectif Musique de Fëte, producteur et membre de BaB, KasbaH est l’un des artistes les plus innovants de la scène électronique française. Il s’est produit sur certaines des plus grandes scènes, telles que le Cabaret Sauvage, Lollapalooza, Sziget, la Fête de L’Humanité, United We Stream, etc. En tant que DJ résident pendant cinq ans des soirées Habibi Love, KasbaH a su consolider le lien entre rythmes orientaux et musique club des années 90. Il s’attache à développer un pont créatif entre la musique traditionnelle et la musique club, appelé tradi/club.

Membre du collectif Musique de Fëte, DJ, BaB brille dans la production musicale à travers son projet solo. Il a déjà signé sur des labels tels que Nowadays Records, Hard Fist, Crowdspacer et Macadam Mambo. Sa musique inspirée par des sonorités mélodiques d’Algérie, associée aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes, offre une vision contemporaine de cet héritage. Un patchwork oscillant entre musique de club et musique traditionnelle.

Lyss & LeLeon

Lyss s’impose comme une véritable force de la scène électronique française, dont le parcours a débuté au cœur des raves libanaises avant de trouver son élan dans l’effervescence musicale parisienne. Grâce à sa capacité à mêler avec finesse house, progressive et inspirations électro orientales, Lyss s’est rapidement affirmée comme un talent à part. Ses performances ont déjà marqué des scènes et festivals prestigieux tels que Lollapalooza, Château Perché, Badaboum, Jazz Cafe, Macadam ou encore Kater Blau. Fin 2024, elle a lancé sa propre résidence Safar au Sacré, qui a ensuite donné naissance à Safar Records : un label et une plateforme communautaires à travers lesquels elle a publié une compilation et organisé plusieurs événements solidaires sous la bannière Safar To Lebanon. Portée par une vision qui relie les cultures et les sons, Lyss s’affirme aujourd’hui comme l’une des voix les plus prometteuses de la scène électronique contemporaine.

LeLeon est une DJ parisienne aux sets éclectiques mêlant house, soul, bass music, afro house et UK garage. D’origine algérienne, elle puise son inspiration à la fois dans ses racines et dans la scène underground de la fin des années 80, mêlant ces influences pour créer des sets vibrants, riches et singuliers. Son goût pour les rencontres et le mélange des genres se retrouve aussi dans son rôle de curatrice. En effet, avec ses soirées SLAM DANCE, elle invite des artistes aux genres divers à se joindre à elle le temps d’un set (récemment Coco Maria et Madam X). En parallèle, depuis 2023, elle anime mensuellement le podcast Club Lonely sur la radio Station Station. Cette émission est l’occasion pour elle d’inviter DJ et collectifs à partager leur vision de la culture club et leurs parcours artistiques.

L’Institut du monde arabe est devenu en quelques années l’une des places fortes de la musique électro arabe et s’associe pour la troisième fois au collectif Musique de Fëte et Kasbah pour faire vibrer le dancefloor !

Le samedi 06 décembre 2025

de 22h00 à 05h00

payant

De 20 à 25 euros.

Tout public.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/nuit-electro-musique-fete-et-kasbah +33140513838