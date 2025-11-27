Nuit Electro Part.1 Troyes
Nuit Electro Part.1 Troyes jeudi 12 février 2026.
Nuit Electro Part.1
La Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 22:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
CallBackSami & RIGO façonnent un voyage sonore singulier, nourri par les cultures électroniques alternatives. Entre techno hypnotique, electronic body music et influences psychédéliques, leur univers mêle force brute et sensibilité introspective. Leur DJing privilégie l’expérience à la performance une narration en tension, faite de textures analogiques et de percussions répétitives, où le corps et l’esprit se fondent dans la musique. Artisans du son, entre vinyles 90’s et sélections ciselées, ils envisagent le dancefloor comme un espace d’écoute et de transformation — une transe contemporaine, organique et profonde. .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
