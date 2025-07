Nuit et jour Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Nuit et jour Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement jeudi 13 novembre 2025.

Nuit et jour

Jeudi 13 novembre 2025 de 10h à 10h30 et de 11h15 à 11h45.

2 séances le même jour. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie Stéphanie JoireEnfants

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie Stéphanie Joire



Balade visuelle et sonore autour de tableaux illustrants la nuit et le jour. Alliant violon, chants traditionnels du monde, haïku, mouvements et jeux de sons, ce spectacle musical aborde la nuit et le jour en convoquant des éléments qui rythment ce contraste ; Lucioles, lune, grenouilles…



Au crépuscule, quand la lumière est incertaine

Les lucioles dansent sous la lune argentée

Puis coassent les grenouilles, chantent les crapauds

La nuit s’installe, tisse l’araignée.

À l’aube, le hibou hulule, déploie ses grandes ailes

Arrive l’aurore, brillante et rosée

Le jour pointe le bout de son nez

Tout reprend vie, petites bêtes et charivari



7 tableaux visuels et sonores se succèdent, du crépuscule au lever du jour



Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show for very young audiences by compagnie Stéphanie Joire

German :

Eine Aufführung für sehr junges Publikum, angeboten von der Compagnie Stéphanie Joire

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi della compagnia Stéphanie Joire

Espanol :

Espectáculo para público muy joven de la compañía Stéphanie Joire

L’événement Nuit et jour Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille