Nuit étoilée à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Notre soirée étoilée débutera à 18h par une lecture

d’histoires pour tous les âges.

Cette nuit de la lecture sur le thème « Ville et

campagne » continuera ensuite dans les autres espaces de la bibliothèque,

avec des quiz ; des jeux ; des coloriages ; et nos fameuses cabanes

pour feuilleter un livre, ou dix !

Et pour la photo-souvenir 2026, les enfants peuvent venir

avec leur doudou préféré pour prendre la pose avec notre mascotte orange

« Bidouille » !

Tout un joyeux programme attend parents et enfants :

Nuit étoilée de la bibliothèque Benoîte Groult ; Crédits : partie de l’affiche crée par Tom HAUGOMAT pour les Nuits de la lecture

Pour la 10ème édition des Nuits de la lecture, vos bibliothécaires préférés invitent parents et enfants à une soirée étoilée à la bibliothèque.

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/



