Nuit étoilée à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 24 janvier 2026.
Notre soirée étoilée débutera à 18h par une lecture
d’histoires pour tous les âges.
Cette nuit de la lecture sur le thème « Ville et
campagne » continuera ensuite dans les autres espaces de la bibliothèque,
avec des quiz ; des jeux ; des coloriages ; et nos fameuses cabanes
pour feuilleter un livre, ou dix !
Et pour la photo-souvenir 2026, les enfants peuvent venir
avec leur doudou préféré pour prendre la pose avec notre mascotte orange
« Bidouille » !
Tout un joyeux programme attend parents et enfants :
Pour la 10ème édition des Nuits de la lecture, vos bibliothécaires préférés invitent parents et enfants à une soirée étoilée à la bibliothèque.
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/
