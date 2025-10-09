Nuit étoilée d’Auvergne 2025 Centre de la Mouniaude Châtel-Guyon

Nuit étoilée d’Auvergne 2025 Centre de la Mouniaude Châtel-Guyon jeudi 9 octobre 2025.

Nuit étoilée d’Auvergne 2025

Centre de la Mouniaude 26 Avenue de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-09

Les Nuits Étoilées d’Auvergne reviennent du 9 au 11 octobre 2025 à Châtel-Guyon, avec pour thème Soleil et lumières trois jours d’animations, ateliers et observations dédiés aux scolaires comme au grand public.

.

Centre de la Mouniaude 26 Avenue de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

English :

The Nuits Étoilées d?Auvergne return to Châtel-Guyon from October 9 to 11, 2025, with the theme « Sun and Lights »: three days of events, workshops and observations for schoolchildren and the general public.

German :

Die Nuits Étoilées d’Auvergne kehren vom 9. bis 11. Oktober 2025 nach Châtel-Guyon zurück und widmen sich dem Thema « Sonne und Licht ».

Italiano :

Le Nuits Étoilées d’Auvergne tornano a Châtel-Guyon dal 9 all’11 ottobre 2025, con il tema « Sole e luce »: tre giorni di eventi, laboratori e osservazioni per le scolaresche e il grande pubblico.

Espanol :

Las Nuits Étoilées d’Auvergne vuelven a Châtel-Guyon del 9 al 11 de octubre de 2025, con el tema « Sol y Luz »: tres días de actos, talleres y observaciones para escolares y público en general.

L’événement Nuit étoilée d’Auvergne 2025 Châtel-Guyon a été mis à jour le 2025-09-17 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme