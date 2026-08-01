Nuit étoilée MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Luglon

Nuit étoilée

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:30:00

fin : 2026-08-17 01:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Cet été encore, la Maison Garbay aura le plaisir d’accueillir l’Astroclub du Marsan.

Nous profitons de la période des Perséides pour vous donner rendez-vous le lundi 17 août pour un repas convivial type auberge espagnol suivi de l’observation des étoiles.

Ouvert à tous et gratuit.

Cet été encore, la Maison Garbay aura le plaisir d’accueillir l’Astroclub du Marsan.

Nous profitons de la période des Perséides pour vous donner rendez-vous le lundi 17 août pour un repas convivial type auberge espagnol suivi de l’observation des étoiles.

Ouvert à tous et gratuit. .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Nuit étoilée

Once again, Maison Garbay is pleased to welcome the Marsan Astroclub.

We’re taking advantage of the Perseid meteor shower to invite you to join us on Monday, August 17, for a friendly potluck dinner followed by stargazing.

Open to everyone and free of charge.

L’événement Nuit étoilée Luglon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande