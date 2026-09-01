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AGENDA · Plélan-le-Petit

Nuit étoilée Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la Janaie · Plélan-le-Petit

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de la Janaie
Adresse
Médiathèque
Ville
22980 Plélan-le-Petit
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plélan-le-Petit

Nuit étoilée

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Histoires dans l’Univers

Petits et grands sont invités à partager un moment de lectures à voix haute autour des planètes, entre pop-up, kamishibaï et projections. Une découverte conviviale et immersive de l’Univers, accessible à tous.

Public familial
Sur inscription   .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77 

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English :

L’événement Nuit étoilée Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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