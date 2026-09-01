Nuit étoilée Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la Janaie · Plélan-le-Petit
Informations pratiques
Plélan-le-Petit
Nuit étoilée
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Histoires dans l’Univers
Petits et grands sont invités à partager un moment de lectures à voix haute autour des planètes, entre pop-up, kamishibaï et projections. Une découverte conviviale et immersive de l’Univers, accessible à tous.
Public familial
Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
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English :
L’événement Nuit étoilée Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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