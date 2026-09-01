Nuit étoilée Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Informations pratiques

Plélan-le-Petit

Nuit étoilée

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Histoires dans l’Univers

Petits et grands sont invités à partager un moment de lectures à voix haute autour des planètes, entre pop-up, kamishibaï et projections. Une découverte conviviale et immersive de l’Univers, accessible à tous.

Public familial

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

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English :

L’événement Nuit étoilée Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme