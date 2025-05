Nuit européenne des musées 2025 à la Maison de l’Outil – Troyes, 17 mai 2025 20:00, Troyes.

Samedi 17 mai 2025, de 20h00 à minuit, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, un art urbain et coloré investira la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière avec l’artiste peintre Mr Oizif. Muni de ses bombes de peinture et pinceaux, il posera ses toiles dans la cour de l’hôtel Mauroy pour réaliser trois oeuvres sous les yeux des visiteurs.



Pendant cette soirée, le musée sera accessible gratuitement et des visites guidées thématiques de 30 minutes présenteront quelques facettes des collections. Départ toutes les heures à partir de 20h.



Pour le jeune public, et ceux aimant écouter des histoires, la lecture d’un conte, d’après Les lutins et le cordonnier des frères Grimm, sera proposée au cours de la soirée. .

