Visitez gratuitement le Musée Estrine pour la Nuit Européenne des Musées, le samedi 17 mai !

Profitez de la Nuit européenne pour découvrir ou redécouvrir le Musée Estrine, musée d’art moderne à Saint-Rémy-de-Provence !



Entrée gratuite samedi 17 mai de 18h à 21h .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72 contact@musee-estrine.fr

Visit the Musée Estrine free of charge for European Museum Night on Saturday 17 May!

Besuchen Sie das Estrine-Museum kostenlos zur Europäischen Nacht der Museen am Samstag, den 17. Mai!

Visitate il Musée Estrine gratuitamente per la Notte europea dei musei sabato 17 maggio!

Visite gratuitamente el Museo Estrine con motivo de la Noche Europea de los Museos, el sábado 17 de mayo

