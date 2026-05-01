Bohain-en-Vermandois

Nuit européenne des musées 2026 à la maison familiale d’Henri Matisse

26 Rue du Château Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai 2026, c’est la Nuit des musées !

À cette occasion la maison familiale d’Henri matisse vous propose de visiter gratuitement avec un audioguide de 16h à 21h.

Pistes d’écoute en français, anglais ou néerlandais, pour adultes et enfants.

Découvrez la nouvelle exposition Abeilles , une oeuvre collective.

Le samedi 23 mai 2026, c’est la Nuit des musées !

À cette occasion la maison familiale d’Henri matisse vous propose de visiter gratuitement avec un audioguide de 16h à 21h.

Pistes d’écoute en français, anglais ou néerlandais, pour adultes et enfants.

Découvrez la nouvelle exposition Abeilles , une oeuvre collective. .

26 Rue du Château Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 90 54

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English :

Saturday May 23, 2026 is Museum Night!

To mark the occasion, Henri Matisse’s family home invites you to visit free of charge with an audioguide from 4pm to 9pm.

Listening tracks in French, English or Dutch, for adults and children.

Discover the new exhibition Abeilles , a collective work.

L’événement Nuit européenne des musées 2026 à la maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Saint-Quentinois