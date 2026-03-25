Nuit Européenne des Musées 2026 A l’heure des mots Espace Carpano et Pons Cluses
Nuit Européenne des Musées 2026 A l’heure des mots Espace Carpano et Pons Cluses samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées 2026 A l’heure des mots
Espace Carpano et Pons 100, place du 11 Novembre Cluses Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des Musée 2026, nous vous invitons à une soirée où le temps se raconte autrement…
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Espace Carpano et Pons 100, place du 11 Novembre Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 43 00 musee@2ccam.fr
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English : European Museum Night 2026 Time for words
On the occasion of the Museum Night 2026, we invite you to an evening where time tells itself differently…
L’événement Nuit Européenne des Musées 2026 A l’heure des mots Cluses a été mis à jour le 2026-03-25 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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