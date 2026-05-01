Vermand

Nuit européenne des Musées 2026 au Musée du Vermandois à Vermand

2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la nuit européenne des musées 2025, le Musée du Vermandois sera ouvert et gratuit de 18h30 à 23h le samedi 23 mai 2026.

À l’occasion de la nuit européenne des musées 2025, le Musée du Vermandois sera ouvert et gratuit de 18h30 à 23h le samedi 23 mai 2026. .

2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68 musee.du.vermandois@gmail.com

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English :

To mark European Museum Night 2025, the Musée du Vermandois will be open and free of charge from 6.30pm to 11pm on Saturday, May 23, 2026.

L’événement Nuit européenne des Musées 2026 au Musée du Vermandois à Vermand Vermand a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Saint-Quentinois